Vierschanzentournee : Daumen hoch im Dauerregen: Geiger in Qualifikation Zweiter

Daumen hoch im Dauerregen: Geiger in Qualifikation Zweiter

Belegte bei der Qualifikation zum ersten Springen in Oberstdorf Rang zwei: Karl Geiger. Foto: Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf Das war ein Nervenspiel. Bei starkem Regen und heftigem Wind müssen die Skispringer geduldig sein. Dem Toptrio Geiger, Kobayashi und Granerud macht das nichts aus. Geiger gehört sofort zu den Top Ten.

Karl Geiger reckte den Daumen nach oben und grinste ganz zufrieden. Der Mann im Gelben Trikot hat zum Start in die Vierschanzentournee eine ordentliche Qualifikation in seiner Heimat Oberstdorf hingelegt.

„Die Anreise war sehr angenehm kurz. Ich mag das Stadion hier, ich mag die Leute hier. Es ist schön hier, auch wenn das Wetter nicht so mitspielt“, sagte Geiger nach seinem zweiten Platz in der Quali, bei der er sich im peitschenden Regen nur Japans Ryoyu Kobayashi geschlagen geben musste.

Und dass er nun als Favorit startet? „Ich bin eigentlich ganz zufrieden“, sagte der 28-Jährige - und grinste wieder. Geiger als Zweiter und Markus Eisenbichler auf Rang sechs lieferten eine ordentliche Vorstellung, die Mut für den Start am Mittwoch (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) macht. Insgesamt schafften es sechs deutsche Springer in den Wettkampf - nur Olympiasieger Andreas Wellinger flog als 51. knapp am Finale der besten 50 Athleten vorbei.