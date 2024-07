Tennis Das Knie schmerzt, aber es hält: Zverev im Achtelfinale

Das Hamburger Tennispublikum war froh, endlich seinen Star begrüßen zu dürfen. Als Alexander Zverev den Center Court betrat, um sein erstes Match beim ATP-500-Turnier in seiner Heimatstadt zu bestreiten, wurde er mit lautstarkem Applaus begrüßt. Eine graue Bandage am lädierten linken Knie erinnerte an die mehrtägige Zitterpartie bis zum ersten Aufschlag des Titelverteidigers und Olympiasiegers.