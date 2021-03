Vorschau : Das bringt der Wintersport am Mittwoch

Das bringt der Wintersport am Mittwoch

Oberstdorf Die Skispringerinnen feiern in Oberstdorf ihre WM-Premiere von der Großschanze. Wer kürt sich zur ersten Weltmeisterin?

WM in Oberstdorf, Deutschland

Nach der WM-Premiere der Nordischen Kombiniererinnen geben auch die Springerinnen in Oberstdorf ein Debüt. Erstmals sind Katharina Althaus und Co. bei Weltmeisterschaften auf der Großschanze dabei. Mit steigender Form und dem Selbstvertrauen vom Gold-Triumph im Mixed-Team am Sonntag hat Althaus Außenseiterchancen auf eine Medaille. Top-Favoritinnen sind allerdings andere: Zum Beispiel die Österreicherin Marita Kramer, Sara Takanashi aus Japan oder die beiden Sloweninnen Ema Klinec und Nika Kriznar.