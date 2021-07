108. Frankreich-Rundfahrt : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Saint-Emilion Ein zweites Einzelzeitfahren nahe Bordeaux - und dann ab nach Paris. Die 108. Tour de France steht vor ihrem Finalwochenende. Im Kampf gegen die Uhr könnte Allesgewinner Pogacar noch einmal zuschlagen.

Finalwochenende bei der 108. Tour de France. Erst steht die 20. Etappe im Kampf gegen die Uhr an, dann wartet das große Sprint-Spektakel am Sonntag in Paris. Wer holt sich die letzten Etappensiege? Können die Deutschen nach dem Soloritt von Nils Politt noch einmal nachlegen?

FAVORITEN: Wie beim ersten Zeitfahren, in den Alpen und in den Pyrenäen führt der Weg auch an diesem Samstag wieder nur über den designierten Gesamtsieger Tadej Pogacar. Der 22 Jahre alte Slowene ist ein begnadeter Zeitfahrer und wird seinen vierten Tagessieg anpeilen. Als stärkster Widersacher gilt der Schweizer Stefan Küng, auch der Gesamtzweite Jonas Vingegaard machte zuletzt in dieser Disziplin auf sich aufmerksam.