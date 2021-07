108. Frankreich-Rundfahrt : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Col du Portet Nationalfeiertag und Hochgebirge: Allein diese beiden Stichworte machen die 17. Etappe bei der Tour am Mittwoch zu etwas ganz Besonderem. Die Pogacar-Verfolger dürften erneut Attacken wagen.

STRECKE: 178,4 Kilometer quer durch die Pyrenäen sind am Mittwoch zu bewältigen, auf zwei Kategorie-eins-Anstiege folgt das große Finale am Col du Portet, der bei einer durchschnittlichen Steigung von knapp neun Prozent rund 16 Kilometer lang ist. Will Weltmeister Julian Alaphilippe diesen Sieg erobern, muss er wohl mit mächtig Vorsprung in den finalen Anstieg kommen.