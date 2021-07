108. Frankreich-Rundfahrt : Das bringt der Tag bei der Tour de France

Nîmes Der Mont Ventoux ist geschafft - die Sprinter sind bei der 108. Tour de France an der Reihe. Reicht es für den deutschen Routinier Greipel erstmals bei der Tour 2021 fürs Podest?

GELBES TRIKOT : Titelverteidiger Pogacar ist hier nicht in Gefahr. Seine deutliche Führung, die er in den Alpen am Wochenende herausgefahren hatte, vergrößerte der Slowene am Mittwoch bei der Ventoux-Etappe sogar noch. Auf dem Weg nach Nîmes stehen andere Teams und Fahrer im Fokus.