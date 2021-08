Radsport : Das bringt der Tag bei der Deutschland Tour

Ilmenau Die zweite Hälfte der Deutschland Tour der Radprofis beginnt. Von Thüringen geht es nach Franken. Und auch dort lautet die Frage: Ausreißer oder Sprinter?

STRECKE: 193,9 Kilometer von Ilmenau nach Erlangen müssen die Radprofis am Samstag zurücklegen. Das Finale in Erlangen verspricht Spannung - die zwölf Kilometer lange Zielrunde wartet mit einem Anstieg auf. Doch auch die Sprinter hoffen auf ihre dritte Chance am dritten Tag.