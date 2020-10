Tennis-Grand-Slam-Turnier : Das bringt der Tag bei den French Open

Will das Halbfinale der French Open erreichen: Laura Siegemund in Aktion. Foto: Christophe Ena/AP/dpa

Paris Bei den French Open stehen jeweils zwei Viertelfinals bei Damen und Herren auf dem Programm. Mit dabei: Laura Siegemund als letzte deutsche Vertreterin im Einzel. Bei den Herren kommt es zu zwei interessanten Vergleichen und Chancen auf Revanchen.

Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund kämpft bei den French Open in Paris am heutigen Mittwoch um den Einzug in das Halbfinale.