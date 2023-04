Billie Jean King Cup Dank Tatjana Maria: Deutsche Tennisspielerinnen im Soll

Vor nur rund 1000 Zuschauern in der Porsche Arena hatte Maria mit der weitgehend unbekannten Pigossi aber große Mühe. Der in Florida lebenden Schwäbin war die Müdigkeit nach der langen Reise aus Kolumbien nach Stuttgart anzumerken. In Bogotá hatte sie am Sonntag ihren Titel verteidigt und den dritten Turniersieg ihrer Karriere gefeiert. Danach war sie direkt nach Stuttgart gereist.