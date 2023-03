NBA Dallas ohne Kleber zurück in der Erfolgsspur

Nach zuvor vier Niederlagen in Serie gewannen die Texaner bei den Indiana Pacers mit 127:104. Bester Werfer der Mavs war Topstar Luka Doncic mit 25 Punkten. Kleber verpasste das Gastspiel in Indianapolis aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Trotz des Sieges bleibt Dallas in der Western Conference auf dem elften Platz und ist für die Teilnahme an den Play-offs auf Schützenhilfe angewiesen.