Radsport-Monument : Däne Asgreen gewinnt 105. Flandern-Rundfahrt

Oudenaarde Alaphilippe und van Aert? Abgehängt. Van der Poel? Ohne echte Chance im großen Finale. Stattdessen heißt der Flandern-Sieger in diesem Jahr überraschend Kasper Asgreen. Der Däne verhindert damit auch, dass der Topfavorit dessen Vater übertrifft.

Der niederländische Topfavorit Mathieu van der Poel zog selbst bei der Siegerehrung noch ein frustriertes Gesicht, auch Wout van Aert aus Belgien und Frankreichs Weltmeister Julian Alaphilippe waren Geschlagene gegen Dänemarks Überraschungssieger Jasper Asgreen. Als dessen Rivalen bei der Flandern-Rundfahrt am Sonntag im Zielbereich in Oudenaarde noch ihre Enttäuschung verarbeiteten, küsste der glückliche Sieger nach 254 Kilometern im Zielbereich schon seine Partnerin.

„Ich habe mich entschlossen, meinem Sprint zu vertrauen. Es war ein richtig, richtig hartes Rennen. Wir waren beide am Limit“, sagte der 26 Jahre alte Däne über das Finale gegen van der Poel. Der deutlich favorisierte Cross-Weltmeister zog auf den finalen 200 Metern den Sprint an, konnte sich aber nicht gegen Asgreen durchsetzen und ergab sich schon vor dem Ziel. Asgreen raste mit weit ausgebreiteten Armen über die Ziellinie und war total überwältigt. Rang drei ging an den belgischen Olympiasieger Greg van Avermaet.