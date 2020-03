Jazz-Profi betroffen : Coronavirus-Pandemie stoppt auch die NBA

Oklahoma City Das Coronavirus hat nun auch die NBA getroffen. Die beste Basketball-Liga der Welt stoppt den Spielbetrieb bei auf Weiteres, weil der Franzose Rudy Gobert von den Utah Jazz positiv auf Covid-19 getestet worden war.

Nichts geht mehr in der NBA! Die Coronavirus-Pandemie hat nun auch den Spielbetrieb in der besten Basketball-Liga der Welt lahmgelegt.

Weil der Franzose Rudy Gobert von den Utah Jazz vor der Partie bei den Oklahoma City Thunder um Nationalspieler Dennis Schröder positiv auf Covid-19 getestet wurde, setzte die NBA den Spielbetrieb umgehend bis auf Weiteres aus. Wann die Saison fortgesetzt werden kann, ist noch völlig unklar. „Die NBA wird diese Pause nutzen, um die nächsten Schritte mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie zu bestimmen“, hieß in einem Liga-Statement am Mittwochabend (Ortszeit).

Mark Cuban, Besitzer von Dirk Nowitzkis langjährigem Club Dallas Mavericks, fasste in Worte, was viele derzeit auf der Welt denken. „Das ist verrückt, das kann nicht wahr sein. Das scheint aus einem Film zu sein, nicht aus der Realität“, sagte er in einem Live-Interview dem US-TV-Sender ESPN. Cuban betonte, es gehe nun nicht mehr um Basketball. „Wenn das hier einfach explodiert, dann denkst du an deine Familie und möchtest sichergehen, dass du das Richtige tust“, sagte der Chef von Nationalspieler Maxi Kleber.

Noch unklar war zunächst, was der positive Test bei Gobert für seine Teamkollegen und auch für Schröder und seine Mitspieler der City Thunder bedeutete. In einigen Medien hieß es, das Team der Jazz bleibe zunächst im Hotel in Oklahoma und stehe unter Quarantäne. Schröder und Co. seien dagegen nach Hause geschickt worden. Ob sie ebenfalls zu Hause in Quarantäne bleiben sollten, war nicht bekannt.