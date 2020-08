Tour de France : Corona-Angst und Stürze: Alaphilippe jubelt, Buchmann happy

Nizza Die 107. Tour de France ist losgerollt - mit Zuschauern am Straßenrand und wieder mit schlimmen Stürzen. Emanuel Buchmann hat die ersten kniffligen Kilometer gut gemeistert, für Kollege Degenkolb ist das Abenteuer bereits beendet. Gelb trägt Alaphilippe.

Der Weltklassefahrer entriss mit seinem Tagessieg bei der 107. Tour de France dem norwegischen Auftaktgewinner Alexander Kristoff das Gelbe Trikot und erinnerte an seine Triumphfahrt aus dem Vorjahr. Alle Tücken meisterte auch Deutschlands Radsport-Hoffnung Emanuel Buchmann, der ohne weitere Schrammen und ohne Zeitverlust bei der ersten Kletterpartie zu den wenigen Gewinnern am Auftakt-Wochenende zählte. Für seinen Landsmann John Degenkolb ist dagegen das Abenteuer in der sogenannten Tour-Blase nach einer Knieverletzung schon beendet.

So erlebte die Tour einen spektakulären Start, als ob die Umstände nicht schon speziell genug wären. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Verantwortlichen die Maßnahmen noch einmal verschärft. Zuschauer - natürlich nur mit Maske - durften am Straßenrand stehen, doch Zehner-Reihen wie zu früheren Zeiten waren passé. Der Start- und Zielbereich wurde außerdem an den ersten beiden Tagen abgeriegelt, nachdem die Infektionszahlen in den letzten Tagen rapide angestiegen waren.