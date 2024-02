NHL All-Star Skills 2024 Connor McDavid sichert sich den Gesamtsieg

Der 27-Jährige sicherte sich damit eine Million Dollar Preisgeld. „Ich denke, es war unterhaltsam. Die Jungs haben hart gearbeitet, um eine gute Show zu liefern“, sagte McDavid. In dem Wettbewerb am Abend vor dem All-Star-Game wurde die Skills-Competition in einem neuen Format ermittelt. Zwölf Spieler aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL traten an, um in acht Disziplinen den Sieger zu ermitteln. Zu den Disziplinen gehörten unter anderem der härteste und präziseste Schuss, die Geschwindigkeit und die Stockbehandlung.