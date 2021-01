American Football : Cleveland und Baltimore ziehen in die NFL-Playoffs ein

Cleveland und Baltimore ziehen in die NFL-Playoffs ein

Die Cleveland Browns um Jarvis Landry (vorne) haben den Einzug in die Playoffs geschafft. Foto: Ron Schwane/AP/dpa

Cleveland Mit den Cleveland Browns und den Baltimore Ravens stehen zwei weitere Playoff-Teilnehmer in der nordamerikanischen Football-Liga NFL fest.

Cleveland profitierte davon, dass die bereits qualifizierten Pittsburgh Steelers im letzten Hauptrundenspiel einige Leistungsträger schonten und siegte daheim mit 24:22. Dadurch stehen sie zum ersten Mal seit 2002 wieder in der Endrunde und treffen dort erneut auf die Steelers. Die Ravens setzten sich mit 38:3 bei den Cincinnati Bengals durch, deren Aus nach der regulären Saison bereits zuvor besiegelt war.

Hoffen dürfen die New York Giants. Sollte das Washington Football Team in der Nacht zum Montag nicht gegen die Philadelphia Eagles gewinnen, stehen die Giants dank eines 23:19-Erfolgs gegen den direkten Division-Konkurrenten Dallas Cowboys in der Wild-Card-Runde.