American Football : Chiefs in Titelform in der NFL: 48:9 gegen Raiders

Chiefs in Titelform in der NFL: 48:9 gegen Raiders

Will sein Team zum Titel führen: Kansas City Chiefs Quarterback Patrick Mahomes. Foto: David Becker/FR170737 AP/dpa/Archivbild

Kansas City Die Kansas City Chiefs haben die Las Vegas Raiders in der NFL komplett überrannt und ihren Anspruch auf den Titel eindrucksvoll untermauert.

Das Football-Team um Quarterback Patrick Mahomes holte im Heimspiel ein 48:9. Schon nach elf Sekunden gingen die Chiefs in Führung, zur Halbzeit stand es 35:3. Der Erfolg im Duell mit dem AFC-West-Konkurrenten war bereits der sechste Sieg in Serie für den Super-Bowl-Sieger von 2020, nur die New England Patriots sind mit sieben Siegen noch länger ungeschlagen.