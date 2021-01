Australian Open 2021 : Charterflüge, Quarantäne: Viel Aufwand für den „Safety Slam“

Melbourne Die Australian Open werden in diesem Jahr ganz anders sein als in der Vergangenheit. Und das nicht nur, weil die nationale Tennis-Legende nicht auf der Tribüne sitzen wird. Die Tageszeitung „The Age“ titelte zuletzt „The Safety Slam“. Wird alles gut gehen?

Er werde das erste Highlight der Tennis-Saison „schweren Herzens“ von einem „virtuellen Platz in der ersten Reihe“ verfolgen, teilte Laver via Twitter mit. Womit endgültig klar ist: Die Australian Open werden in diesem Jahr ganz anders sein als in der Vergangenheit.