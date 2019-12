Poker um TV-Rechte : Champions League: Sky ist raus - ZDF zeigt Endspiele

Berlin Nach dem Millionen-Poker um die TV-Rechte verschwindet die Champions League zunehmend im Internet. Neben Amazon hat sich offenbar DAZN die weiteren Rechte gesichert. Der Bezahlsender Sky ist nicht mehr dabei, das ZDF sichert sich ein Finalpaket.

Am 10. Dezember hatte Amazon als neuer Mitspieler seinen Einstieg in die Königsklasse von 2021/2022 an bekanntgegeben. Das Topspiel des Dienstagabends wird ausschließlich beim Streamingdienst des US-Internetriesen zu sehen sein. Nach dem Verkauf des ersten Rechtepakets ging es in eine neue Bieterrunde - und in der standen vor allem die derzeitigen Rechteinhaber Sky und DAZN unter Druck.