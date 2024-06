NBA Celtics dominieren Auftakt in Finals: Sieg gegen Mavs

Die favorisierten Boston Celtics haben die Auftaktpartie in den NBA-Finals dominiert und 107:89 gegen die Dallas Mavericks gewonnen. Schon nach dem ersten Viertel führten die Gastgeber mit mehr als 15 Punkten, zwischenzeitlich betrug der Vorsprung auf die Mannschaft um die Stars Luka Doncic und Kyrie Irving sowie den Würzburger Maxi Kleber sogar 29 Punkte. Das zweite Spiel der Serie wird in der Nacht zu Montag (2.00 Uhr) erneut in Boston ausgetragen. Zum Titelgewinn braucht es vier Siege.