Tour de France : Cavendish, Alaphilippe und Co: Diese Stars fehlen 2022

Kopenhagen Einige prominente Namen aus dem Radsport fehlen, wenn in Kopenhagen die Tour de France beginnt.

Mark Cavendish:

Julian Alaphilippe:

Der Weltmeister bleibt zu Hause. Julian Alaphilippe fehlt allerdings nicht so unfreiwillig wie sein Teamkollege Cavendish. Der Franzose war im April schwer gestürzt und hatte erst am Sonntag sein Comeback gegeben. Alaphilippe fehlt schlicht die Form für die dreiwöchige Tour-Tortur.

Egan Bernal:

Ein Foto bei Instagram ließ die Fans kurz hoffen. Am Dienstag veröffentlichte Egan Bernal einen Schnappschuss vom Teambus in Dänemark. Bahnte sich da ein sensationelles Comeback an? Schließlich war Bernal im Januar in seiner Heimat Kolumbien schwer gestürzt und nur knapp einer Querschnittslähmung entgangen. Wenige Stunden nach seinem Post veröffentlichte das Team Ineos-Grenadiers seinen Tour-Kader, in dem der Sieger von 2019 wie erwartet fehlte.