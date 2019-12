Vertrag bis 2024 : BVB gewinnt Transferpoker um Sturm-Talent Haaland

Leipzig/Dortmund Nicht RB Leipzig, nicht Juventus Turin, nicht Manchester United. Das von vielen Clubs umworbene Sturm-Talent Erling Haaland hat sich für Borussia Dortmund entschieden.

Haaland gilt laut BVB „als wahrscheinlich spannendstes Mittelstürmer-Talent Europas“. In 14 Liga-Partien für Salzburg erzielte er 16 Tore und bereitete sechs weitere vor. Zudem traf der 1,94 Meter große Offensivakteur in sechs Champions-League-Partien achtmal. „Wir alle dürfen uns auf einen ehrgeizigen, athletischen und physisch starken Mittelstürmer mit ausgeprägtem Torinstinkt und beeindruckendem Tempo freuen, den wir in Dortmund weiterentwickeln möchten. Mit 19 Jahren steht Erling selbstverständlich noch am Anfang einer hoffentlich großen Karriere“, sagte Sportdirektor Michael Zorc.