Deutscher Dreifacherfolg Buckwitz gewinnt Zweierbob-WM vor Nolte und Kalicki

Monobob-Weltmeisterin Nolte hatte mit Startnummer eins gleich stark vorgelegt und in 55,93 Sekunden den neun Jahre alten Bahnrekord von Ex-Weltmeisterin Anja Schneiderheinze (56,54 Sekunden) geknackt. Dieser wurde dann umgehend von Kalicki auf 55,89 Sekunden geschraubt. Allerdings leistete sich Kalicki im zweiten Lauf einen kleinen Patzer und fiel auf Rang drei zurück. Im dritten Lauf fuhr Buckwitz fast blitzsauber und verteidigte mit Laufbestzeit ihre Führung, während sich Nolte trotz Startbestzeit einige Fehler in der Bahn leistete. Im vierten und letzten Lauf setzten Kalicki und Nolte mit ihren jeweiligen Bahnrekordfahrten unter Druck, Buckwitz blieb aber cool: „Ich wusste, dass es knapp wird am Ende, aber es hat gereicht.“