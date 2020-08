107. Frankreich-Rundfahrt : Buchmann und Schachmann können bei Tour de France starten

Gehen an den Start der 107. Tour de France: Maximilian Schachmann (l) und Emanuel Buchmann. Foto: Clara Margais/dpa

Nizza Trotz der Sturzverletzungen kann Emanuel Buchmann bei der Tour starten. Ob sein Ziel Podium noch realistisch ist, bleibt fraglich. Auch Kollege Maximilian Schachmann ist dabei - trotz eines Schlüsselbeinbruchs.

Das Duo vom Team Bora-hansgrohe steht trotz der teils heftigen Sturzverletzungen im Aufgebot für die am Samstag beginnende Frankreich-Rundfahrt. Das teilte der Rennstall mit. Damit bleibt das achtköpfige Team wie ursprünglich geplant.

Buchmann war vor gut einer Woche bei der Dauphiné-Rundfahrt auf einer Abfahrt vom Col de Plan zu Fall gekommen war und hatte dabei starke Prellungen und Hautabschürfungen erlitten. „Der Sturz ist bitter, weil ich richtig gut in Form war. Bei der Dauphiné war ich hinter Roglic der Stärkste am Berg, mit Pinot zusammen. Es gibt nun ein paar Fragezeichen, zumal es ja gleich richtig los geht. Es gibt keine Zeit zum Einrollen. Schon auf der zweiten Etappe geht es in die Berge“, sagte Buchmann.