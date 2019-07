Das Tour-Zeugnis : Buchmann überragt, deutsche Einzelsiege bleiben aus

Paris Nach mehr als 3000 Kilometern und fünf Bergankünften fällt die Bilanz der deutschen Radprofis bei der 106. Tour de France gemischt aus.

EMANUEL BUCHMANN (26, Bora-hansgrohe): War deutscher Leistungsträger bei dieser Tour. Stark in den Vogesen, couragiert in den Pyrenäen, souverän in den Alpen. Den vierten Gesamtplatz hat er sich verdient.