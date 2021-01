Giro als Saisonziel : Buchmann 2021 nicht bei der Tour - Ackermann auf Longlist

Will sich 2021 auf den Giro d'Italia statt auf die Tour de France konzentrieren: Emanuel Buchmann. Foto: Bernd Thissen/dpa

Riva del Garda 2019 begeisterte er als Gesamtvierter, 2020 litt er unter Schmerzen: Radprofi Emanuel Buchmann hat ein besonderes Verhältnis zur Tour de France. In diesem Jahr soll Deutschlands Hoffnungsträger aber bei einer anderen großen Rundfahrt debütieren.

Der 28-Jährige peilt in diesem Jahr sein Debüt beim Giro d'Italia statt den nächsten Anlauf bei der Frankreich-Rundfahrt an, wie er am Sonntag bei einer digitalen Medienrunde seines Teams Bora-hansgrohe sagte. „Der Plan ist, dass ich mich auf den Giro konzentriere. Bei der Tour-Strecke haben wir entschieden, dass die Tour nicht wirklich für mich gemacht ist“, begründete Buchmann.