Wintersport Bronze beim WM-Debüt für Eis-Paar Hase/Wolodin

„Ich kann es kaum glauben - wir haben bei unserer ersten WM, in unserer ersten Saison eine Medaille gewonnen. Wir haben so viele Jahre in den Sport investiert, um hier mal etwas reißen zu können“, freute sich die 24-jährige Berlinerin Minerva Hase. Ihr Partner Wolodin kündigte an: „Wir möchten gern Erste werden, bald. Ich denke schon daran, woran wir arbeiten müssen.“