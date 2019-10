Matchwinner im Pokal : Brandt verschafft BVB-Coach Favre Zeit

Dortmund Dieser Sieg tat weh. In erster Freude über den Siegtreffer von Julian Brandt verdrängte Lucien Favre den Schmerz - zumindest für kurze Zeit.

Nach Einschätzung von Mitspieler Nico Schulz war es ohnehin „nur eine Frage der Zeit“, wann bei Brandt der Knoten platzt: „Weil wir allen wissen, was Julian für ein geiler Kicker ist.“ Brandts Chancen, dass Favre ihn in Zukunft weniger als Sturmspitze oder Flügelstürmer, sondern mehr zentral an der Seite von Reus einsetzt, dürften dank seiner beiden Treffer gestiegen sein. In ähnlicher Rolle hatte der 23-Jährige in Kooperation mit Kai Havertz eine bärenstarke Rückrunde in Leverkusen gespielt. „Das kann ich nicht beeinflussen, weil ich nicht der Trainer bin. Aber wir werden sicherlich in den nächsten Wochen eine Lösung finden“, kommentierte er.