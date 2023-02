American Football : Bradys Rücktritt: Die Folgen für Teams und seine Zukunft

Tampa Tom Brady ist dann mal weg - zum zweiten Mal. Was der Rücktritt für die NFL-Teams und seine Zukunft bedeutet.

Allen voran den Tampa Bay Buccaneers, die sich mit warmen Worten von dem Mann verabschiedeten, der das Team vor zwei Jahren im eigenen Stadion zum Super-Bowl-Sieg geführt hatte, wird Brady abgehen. „Toms Vermächtnis ist unerreicht in der Geschichte dieses Sports“, sagte General Manager Jason Licht, der nun entscheiden muss, wer die Nachfolge Bradys antreten soll. „Unsere gesamte Organisation steht in seiner Schuld für das, was er uns in den vergangenen drei Jahren gegeben hat.“