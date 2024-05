Basketball Boston Celtics vor Einzug ins NBA-Finale

Die Pacers, die zuvor alle ihre Heimspiele in den diesjährigen Playoffs gewonnen hatten, zeigten eine starke Leistung, vermissten aber gerade in der Schlussphase ihren verletzten Starspieler Tyrese Haliburton. Sie stehen nun vor der Aufgabe, als erstes Team der NBA-Geschichte eine Serie nach 0:3-Rückstand zu gewinnen. In bislang 154 Fällen, in denen ein Team die ersten drei Spiele einer Serie verlor, ist das noch nie passiert.