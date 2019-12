Vor Topspiel gegen Bayern : Borussia wie im Rausch: „Kann einfach alles passieren“

Mönchengladbach Jahrelang gab es bei Borussia Mönchengladbach eine Euphorie-Bremse. Die hat der neue Trainer Marco Rose gelöst. Vor dem Klassiker gegen die Bayern halten viele Alt-Borussen den Titel inzwischen für möglich. Rose wird bereits mit Hennes Weisweiler verglichen.

Zwar wird die Meisterschaft am 14. Spieltag noch nicht entschieden und Rose will sich explizit auch (noch) nicht mit dem Titel beschäftigen („Auf die anderen Themen lassen wir uns jetzt noch nicht ein“). Doch der 43-Jährige weiß sehr wohl, dass eine Vorentscheidung zumindest im Hinblick auf die Bayern schon fallen kann. Mit einem Sieg gegen die Bayern wüchse Borussias Vorsprung bereits auf sieben Punkte auf den nach wie vor größten Titel-Favoriten an. „Die Spiele, auf die wir hinarbeiten sind Endspiele, entscheidende Spiele, in denen du was gewinnen kannst. Das ist ein Spiel auf dem Weg dahin.“