Europa League : Borussen fassungslos nach erstmaligen Vorrunden-Aus

Der Gladbacher Patrick Herrmann ärgert sich nach einer vergebenen Torchance. Foto: Marius Becker/dpa.

Mönchengladbach Der Bundesliga-Spitzenreiter ist in Europa nicht mehr vertreten. Schon zwei Saisonziele von Borussia Mönchengladbach sind futsch. Auf das unnötige 1:2 gegen Basaksehir Istanbul reagierten die Borussen fassungslos. Folgt in der Liga erneut eine Reaktion?

Ein bisschen mussten sich die Spieler von Borussia Mönchengladbach nach der bitteren Europa-Cup-Schmach fühlen wie ihre bisherige Gegner.

Beim bitteren und völlig unnötigen 1:2 (1:1) gegen Basaksehir Istanbul im entscheidenden Gruppenspiel schlug das bisherige Last-Minute-Glück ins Gegenteil um. Das erstmalige Aus in einer Europa-League-Vorrunde war durch das Siegtor von Istanbuls Enzo Crivelli (90. Minute) erst spät perfekt. „Vielleicht hatten wir unser Glück in diesem Wettbewerb schon aufgebraucht“, sagte Rechtsverteidiger Stefan Lainer.

Zuvor hatten die Gladbacher in der Europa League in Istanbul beim 1:1 und zweimal gegen den AS Rom (1:1 und 2:1) erst spät gepunktet. Zudem wurde der Bundesliga-Spitzenreiter gerade erst für seine Mentalität beim 2:1-Sieg durch Ramy Bensebainis Elfmetertor in der Nachspielzeit im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München gefeiert. Und nun das.

„Das war komplett unnötig“, klagte Lainer und Patrick Herrmann meinte: „Das ist schwer in Worte zu fassen.“ Gegen die lange völlig ungefährlichen Türken war Gladbach klar besser und deutlich spielbestimmend. Mehr als die Führung von Marcus Thuram (33.) wollte aber einfach nicht gelingen, weil oftmals der entscheidende Pass vor dem Tor unsauber geriet. Dennoch war der Gruppensieg zum greifen nah, weil gleichzeitig AS Rom gegen Wolfsberg nur 2:2 spielte.

Anders als in vielen Spielen bislang in dieser Saison ging danach aber vieles schief. Der bislang in dieser Saison so starke Torhüter Yann Sommer patzte vor dem Ausgleich durch Irfan Can Kahveci (44.) entscheidend. Dem späten 1:2 ging wohl ein Foulspiel Istanbuls voraus, danach wurde den Borussen noch ein Handelfmeter verweigert.

„Wir haben ein Ziel verpasst. Das fühlt sich nicht gut an und ist eine Riesen-Enttäuschung“, klagte Trainer Marco Rose, der mit seinem Team schon früh im DFB-Pokal an Borussia Dortmund gescheitert war. In beiden Wettbewerben war das Überwintern das Ziel.