K.o.-Sieg : Bösel doppelter Box-Weltmeister - Schwede im Krankenhaus

Halle Sein Idol war Henry Maske, nun hat er dessen Erbe im Halbschwergewicht angetreten. „Seine Anwesenheit hat mich zusätzlich motiviert“, sagte der neue Box-Weltmeister Dominic Bösel über den „Gentleman“, der als TV-Experte seinen WM-Kampf kommentierte.

In seinem 31. Profikampf (1 Niederlage) begann Bösel vom SES-Boxstall vor 3500 Zuschauern in der Messe Arena von Halle konzentriert, „obwohl ich noch nie so aufgeregt vor einem Kampf war“. Mit einer Rechten setzte er in Runde eins den ersten Wirkungstreffer. In Runde zwei hatte Bösel seinen Kontrahenten mit einem Niederschlag am Boden. Fornling rappelte sich auf und wurde stärker. Der Schwede, der ebenfalls nur eine Niederlage in seiner Kampfstatistik von 16 Duellen stehen hat und seinen IBO-Titel 2018 in Hamburg gegen Karo Murat aus Kitzingen geholt hatte, punktete vor allem im Nahkampf.