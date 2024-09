Tennis „Bodenlos von mir“: Zverev ratlos über US-Open-Aus

Mit dem Viertelfinalaus in New York verspielte der Olympiasieger von 2021 eine weitere Gelegenheit für seinen ersehnten ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. „Ich habe kein Gefühl im Schläger gehabt, null Komma null. Es war unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meiner Karriere so ein Gefühl bei meiner Rückhand gehabt habe“, sagte Zverev über seinen vermeintlichen Paradeschlag. „Ich glaube, das war das erste Mal, und ich hoffe auch das letzte Mal.“