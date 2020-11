Weltcup in Sigulda : Bobpilot Friedrich mit Bahnrekord zum Sieg

Sigulda Erst schnappte der Lette Kibermanis dem Zweierbob-Rekordweltmeister Friedrich den gerade aufgestellten Bahnrekord weg, dann schlug der Sachse zurück. Bei den Frauen hat Laura Nolte ihren Sturz gut verdaut. Sie siegte beim Dreifach-Erfolg der deutschen Frauen.

Am ersten Rennwochenende schnappte sich Francesco Friedrich den Startrekord, nun holte er sich auch den Bahnrekord in Sigulda.

„Im ersten Lauf war es ein bisschen wackelig, wir zeigten nicht am Start, was wir können, und in der Bahn auch nicht. Im zweiten Lauf war das Rennen spannend, so wollen wir es auch nach außen zeigen“, sagte Friedrich.