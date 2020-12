Weltcup in Innsbruck : Bob-Pilot Friedrich fährt zum sechsten Saisonsieg

Innsbruck/Igls Noch mal seinen eigenen Bahnrekord deutlich verbessert und mit zwei Startbestzeiten zum sechsten Saisonsieg gerast: Francesco Friedrich bleibt in seiner Spezialdisziplin der Dominator. Bei den Frauen überrascht Rückkehrerin Stephanie Schneider gleich mit einem Sieg.

Mit unglaublichen 0,68 Sekunden Vorsprung verwies er beim Weltcup in Innsbruck/Igls den Letten Oskars Kibermanis auf Rang zwei. Das ist auf der sogenannten Starterbahn ein gewaltiger Zeitabstand. „Wir sind am Start echt gut gewesen. Nach der letzten Woche wussten wir, an welcher Materialschraube wir drehen mussten und haben das richtig gut umgesetzt. Danke an die Mechaniker und an die FES“, sagte der Doppel-Olympiasieger zum Gesamtpaket Material, Start- und Fahrleistung.