French Open „Bin zurück“: Zverev zwischen Angriffslust und Absage

Den Start in die kurze Saison auf dem wenig geliebten Rasen vor Wimbledon muss er jedoch nach dem schmerzhaften Halbfinal-Aus wegen einer Oberschenkelblessur erst einmal verschieben. „Das lässt meine körperliche Verfassung leider jetzt nicht zu“, sagte der 26-Jährige einen Tag nach dem Match zu seiner endgültigen Absage für das Vorbereitungsturnier in Stuttgart, die sich schon am Abend zuvor angedeutet hatte.