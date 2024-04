Tennis Billie Jean King Cup: Deutsches Team erreicht Finalrunde

Die Siege von Siegemund und Maria bestätigten auch Teamchef Schüttler, der auf einen Einzeleinsatz der früheren Weltranglistenersten Angelique Kerber verzichtet hatte. Die 36-Jährige war erst später nach Brasilien gereist und brauchte etwas mehr Zeit zur Anpassung an die Zeitumstellung und das Klima. Die dreimalige Grand-Slam-Turniergewinnerin wird direkt nach der Rückkehr in Deutschland beim WTA-Turnier in Stuttgart starten.