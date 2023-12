Wintersport Biathlon-Wette: Nackt zum Container

„Es ist ganz wichtig, dass wir dabei sind und mit den Norwegern kämpfen können. In Östersund war das schon so, in Hochfilzen waren wir dann nicht in der Nähe, aber hier ist es wieder anders“, sagte Velepec. „Das Selbstvertrauen ist das Wichtigste und jetzt hat die ganze Mannschaft Selbstvertrauen - auch wir Trainer.“