Weltcup in Östersund Biathlon-Doppelerfolg für Rees und Strelow

Das Duo feierte damit den ersten Doppelerfolg für deutsche Biathleten seit mehr als sechseinhalb Jahren - zuletzt hatten Simon Schempp und Erik Lesser am 20. Januar 2017 beim Massenstart in Oberhof zusammen auf dem Podium gestanden. Als letzter deutscher Skijäger trug der dreimalige Olympiasieger Michael Greis am 6. Dezember 2008 das Gelbe Trikot.