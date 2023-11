Weltcup in Östersund Biathletinnen vor Staffel: Druck „eigentlich immer“ da

„Die Mädels sind jetzt happy und positiv gestimmt. Jetzt schauen wir natürlich auf die nächsten Rennen“, sagte der 42 Jahre alte Mehringer, machte seinem Team aber keinen Druck. Am Montagabend feierte das Team die ersten Erfolge auch entspannt mit einem Burger-Abend. „Wir wollen das abrufen, was wir das ganze Jahr trainiert haben. Dann schauen wir, was herauskommt“, sagte Mehringer. Am Donnerstag folgt in Schweden die Männerstaffel, bis Sonntag stehen zudem noch Sprints und Verfolgungsrennen an.