Weltcup in Östersund : Biathletinnen Preuß und Herrmann knapp am Podest vorbei

Östersund Beim Saison-Auftakt der Biathleten in Östersund verpasst Franziska Preuß im ersten Einzelrennen als Vierte nur knapp das Podium. Aus dem insgesamt noch recht schwachen Männerteam ragt Johannes Kühn heraus. Den ersten Podestplatz in Schweden gibt es im Single-Mixed.

Ohne Schießfehler landete die Bayerin noch vor Denise Herrmann, die mit einer Strafrunde Sechste wurde. Bei den ersten Rennen nach dem Karriereende von Laura Dahlmeier konnten die deutschen Frauen zum Auftakt in Schweden so schon andeuten, dass ihnen auch ohne die Doppel-Olympiasiegerin eine erfolgreiche Zukunft bevorsteht. Preuß fehlten nach 7,5 Kilometern nur 7,3 Sekunden zum Podestplatz.

„Es freut mich extrem, dass ich ohne Fehler durchgekommen bin. Ich nehme mir das immer ganz fest vor, das klappt zum Glück gerade richtig gut“, sagte Preuß: „Für den Start bin ich natürlich sehr zufrieden.“ Die ehemalige Vize-Weltmeisterin hatte in der Sommerpause zum wiederholten Mal mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen und lag wegen Lungenproblemen sogar zwei Wochen im Krankenhaus. Am Samstag hatte Preuß mit Erik Lesser bereits den ersten deutschen Podiumsplatz des WM-Winters geholt. Im nicht-olympischen Single-Mixed reichte es hinter Schweden zum hart erkämpften Rang zwei.

Nicht ganz nach vorne schaffe es Denise Herrmann bei der Rückkehr an den Ort ihrer größten Erfolge. „Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich habe nicht so zünden können, wie ich wollte“, sagte die 30-Jährige, die kurzfristig die durch Dahlmeiers Abschied entstandene Lücke in der erfolgsverwöhnten Mannschaft schließen soll. „Mit dem Schießen bin ich aber zufrieden“, sagte Herrmann. Sie verlor zwar viel Zeit am Schießstand, zeigte aber die viertbeste Laufleistung.