Weltcup in Östersund : Biathletin Voigt zu Staffel-Debüt: „Sehr viel Lust, aber...“

Könnte erstmals in der deutschen Frauenstaffel zum Einsatz kommen: Vanessa Voigt in Aktion. Foto: Alexey Filippov/Sputnik/dpa

Östersund Die deutsche Biathlon-Entdeckung Vanessa Voigt hat Respekt vor einem möglichen Staffel-Debüt im Weltcup.

Durch ihren zehnten Platz im Sprint hatte sich Voigt am Donnerstag in Östersund überraschend problemlos das Ticket für die Olympischen Winterspiele in Peking im Februar gesichert. Nun könnte sie erstmals in der deutschen Frauenstaffel zum Einsatz kommen. An diesem Sonntag (12.35 Uhr/ARD und Eurosport) findet das erste Teamrennen des Winters statt. Erst nach dem Verfolgungsrennen am Samstag dürfte wohl von den Bundestrainern eine Aufstellung bekanntgegeben werden.