Weltcup in Kontiolahti : Biathletin Herrmann starke Zweite - Lesser überrascht alle

Kontiolahti Denise Herrmann verpasst nur um einen Wimpernschlag ihren achten Weltcupsieg. Und zeigt, dass sie für den Angriff auf den Biathlon-Gesamtweltcup gewappnet ist. Zuvor bejubelt Erik Lesser sein erstes Einzelpodium seit drei Jahren.

Schnell und sicher schießen kann Lesser, bei ihm haperte es zuletzt immer am Laufen. Doch mit seinem tollen dritten Platz und dem Knacken der WM-Norm zeigte der Thüringer, dass er noch kein Auslaufmodell ist. „Seit ein paar Wochen fühle ich mich ganz vernünftig auf dem Ski. So, wie es heute gelaufen ist, kann ich absolut zufrieden sein mit mir“, sagte der 32-Jährige im ZDF. Als 17. schafft es ansonsten nur noch Arnd Peiffer in die Top 20. „Ich drücke es mal vorsichtig aus: Die Strecke war alles andere als optimal präpariert“, sagte Peiffer zu den sehr schwierigen Streckenbedingungen. Lesser holte mit einer starken Schlussrunde und der besten deutschen Laufzeit nach 20 Kilometern sein erstes Podest seit dem 17. Dezember 2017.

Erst mit zwei Siegen in den internen Ausscheidungsrennen hatte Lesser sich sein Weltcup-Ticket gesichert, nachdem er in der Vorsaison nach schwachen Leistungen in den IBU-Cup degradiert wurde. Lesser war so auch nur als Ersatzmann zur WM nach Antholz gereist, holte dann aber Single-Mixed-Silber und Staffel-Bronze. „Ich will mich wieder etablieren, so dass es gar nicht mehr zur Debatte steht, mich auszutauschen oder nicht“, sagte der Suhler und lieferte eindrucksvoll ab. Im Sprint am Sonntag (10.30 Uhr) kann er nachlegen.