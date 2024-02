WM in Nove Mesto Biathleten vor WM selbstbewusst: Lust auf Gold

Bei den Heim-Titelkämpfen vor einem Jahr in Oberhof hatten die DSV-Athleten durch das Sprint-Gold der zurückgetretenen Denise Herrmann-Wick und ihr Silber in der Verfolgung sowie Silber in der Frauen-Staffel im Medaillenspiegel den vierten Platz belegt. Dominiert hatten 2023 die Norweger. Das Team um Johannes Thingnes Bö ist auch in Nove Mesto in der klaren Favoritenrolle.