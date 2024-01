Weltcup in Antholz Biathleten Voigt und Strelow siegen in Single-Mixed-Staffel

Voigt, die im Einzel am Tag zuvor das Podest als Vierte knapp verpasst hatte, traf alle 20 Scheiben. Für die Thüringerin war es der erste Einsatz in einem Single-Mixed-Wettbewerb. Und sie schoss diesmal wesentlich schneller als sonst. „Ich habe schon beim Anschießen versucht, extrem schnell zu schießen und das Schießen aus dem Training umzusetzen. Das ist mir sehr gut gelungen“, sagte die 26-Jährige, die sich wie Strelow nachdrücklich für einen Einsatz in der Single-Mixed bei der Weltmeisterschaft in Nove Mesto am 15. Februar empfahl.