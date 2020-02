Basketball-Legende : Bester NBA-All-Star bekommt Bryant-Preis - Dunk-Event-Frust

Chicago Eigentlich soll das All-Star-Wochenende der besten Basketballer der Welt eine lockere und spaßige Veranstaltung sein. Doch nach dem NBA-Dunk-Contest gab es Knatsch und auch der tragische Tod von Kobe Bryant wirkte noch nach.

Der Flügelspieler der Orlando Magic hatte beim NBA-All-Star-Wochenende erneut den Dunk-Wettbewerb verloren und kündigte nach der Niederlage gegen Miami-Profi Derrick Jones Jr. schmollend an, nicht mehr an dem prestigeträchtigen Kräftemessen teilzunehmen. „Es ist vorbei für mich. Ich finde, ich sollte zwei Trophäen haben, versteht ihr? Damit bin ich jetzt durch“, sagte der 24-jährige am Samstag.