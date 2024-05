Tennis „Besorgniserregend“: Angeschlagener Djokovic verliert in Rom

Nach der Niederlage kündigte der Serbe an, sich am Kopf untersuchen lassen zu wollen. Nach seinem Sieg gegen den Franzosen Corentin Moutet war er beim Autogrammeschreiben von einer Flasche getroffen worden und zu Boden gegangen. „Es war heute, als wäre ein komplett anderer Spieler an meiner Stelle gewesen. Kein Rhythmus, kein Tempo, kein Gleichgewicht bei einem Schlag“, sagte Djokovic. „Es ist etwas besorgniserregend.“ Direkt nach dem Unfall hatte Djokovic in den sozialen Netzwerken geschrieben, dass es ihm gut gehe und er sich im Hotel ausruhe.