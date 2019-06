Tour-Generalprobe : Bernal baut Führung bei Tour de Suisse aus

St. Gotthard Zwei Wochen vor Beginn der Tour de France hat Radprofi Egan Bernal seine Rolle als Mitfavorit der 106. Frankreich-Rundfahrt eindrucksvoll untermauert.

Die für viele Fahrer zur Generalprobe genutzte Rundfahrt wird am Samstag mit einem 19,2 Kilometer langen Einzelzeitfahren mit Start und Ziel in Goms fortgesetzt. Auch die finale 101,5 Kilometer lange neunte Etappe am Sonntag beginnt und endet in Goms.