Tennisstar Bericht: Djokovic am Knie operiert - Wohl Wimbledon-Aus

Djokovic hatte am Vortag seinen Start für das Viertelfinal-Match gegen den Norweger Casper Ruud abgesagt, weil er sich in der Runde zuvor einen Innenmeniskus-Riss im rechten Knie zugezogen hatte. Durch den Rückzug vom Turnier wird der Titelverteidiger in der nächsten Woche seine Führung in der Weltrangliste an den Italiener Jannik Sinner verlieren.