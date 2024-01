Vierschanzentournee Beckham und Bergisel: Wellinger auf der Schicksalsschanze

Seine ereignisreiche Karriere hat ihn stärker gemacht. Wer wie er nach einem Olympiasieg einen Kreuzbandriss erleidet, sich jahrelang zurückkämpft und dann entgegen vieler Experteneinschätzungen den Weg zurück in die Weltspitze findet: Der glaubt an sich und lässt sich nicht so schnell aus dem Konzept bringen. „Ich habe die letzten Jahre gelernt, dass ich mir den Druck nur selbst machen kann“, sagt Wellinger.